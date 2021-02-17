بدأت الإدارة الهلالية إجراءات استقطاب طاقم فني إضافي لينضم للجهاز الفني الحالي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي. ميدانياً، واصل فريق الهلال مساء أمس مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة ضيفه فريق الاتفاق مساء الخميس ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية بالكرة طبق فيها المدرب روجيرو ميكالي مناورة على جزء من مساحة الملعب. من جانبه، شارك اللاعب ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية والمناورة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في المباراة السابقة.