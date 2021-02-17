سعيا لإبراز الجهد والعطاء والمنجزات التي قدمتها شخصيات رياضية من مختلف أندية ‏المملكة، خدمت فيها الرياضة السعودية عبر تاريخها ورفعت رايتها عاليا، انطلق عمل ‏أعضاء «بصمة رياضي» خلال الفترة الماضية، رصدا وتوثيقا لمسيرة نجوم رياضيين ‏يفخر بهم الجميع، ليكون مساء الإثنين مسرحا لتدشين عمل أعضاء «بصمة رياضي» ‏بحضور اتحادي أهلاوي مميز، روعي فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستضافه ورعاه ‏عضوا شرف الاتحاد والأهلي يوسف وسفيان باناجة، وتزامن ذلك مع تكريم الكابتن أحمد عيد، مستشار الأمير خالد الفيصل، الذي اختير ليكون ‏باكورة المكرمين من الشخصية الرياضية المنجزة، ببصمته الكبيرة والواضحة في مسيرة ‏كرة القدم السعودية لاعبا وإداريا ورئيسا للنادي الأهلي ورئيسا لاتحاد كرة القدم سابقا ‏ومستشارا رياضيا لأمير منطقة مكة المكرمة حاليا.‏‏ وفي انطلاقتها الأولى، ألقى الكابتن (النجم الشامل) فريد زاهد، عضو «بصمة رياضي»، كلمة شرح فيها أهداف ورؤية البصمة مع شرح مبسط عن شعار البصمة التي تحتوي كافة الألعاب الرياضية.ثم قدم مؤسس ومشرف «بصمة رياضي» المؤرخ والموثق الرياضي ‏المهندس إبراهيم كنداسة، وفريد زاهد، صورة (موزايكو) مكونة ‏من 10 آلاف صورة لـ«أبو رضا»، وألبوم صور خاصا للمسيرة الرياضية للكابتن أحمد ‏عيد. ‏وتزينت الاحتفالية بحضور شخصيات كبيرة من قطبي جدة، يتقدمهم رئيس النادي الأهلي ‏السابق المؤرخ الرياضي الأستاذ دكتور عبدالرزاق أبو داوود، وفهد عيد رئيس النادي الأهلي ‏سابقا، ولاعب الاتحاد السابق طلال ريو، وسمير غالب، والكابتن سعد الهدار ‏والدكتور معاذ عبدالرزاق.‏من جهته، أثنى المحتفى به أحمد عيد، بشدة، على فكرة عمل «بصمة رياضي» الشاملة، ‏وأبدى سروره واستعداده لمساندة أعمالها الرائدة، مشيرا إلى أنها ستلقي الضوء على جميع من ‏خدم الرياضة السعودية منذ نشأتها وتعيد لهم شيئا من حقوقهم الكبيرة على الجميع ‏وتبرزهم للجيل الحالي، كما قدم شكره لجميع من عمل على نجاح هذه الاحتفائية، ‏خصوصا الكباتن فريد زاهد ووجدي الطويل، وهشام مليباري، وسمير غالب، والكابتن محمد ‏المرزوق..‏