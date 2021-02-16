أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، مسؤول النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق، وحرمت رئيس نادي الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب.

ووفقا لقرارات لجنة الانضباط المنشورة في الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، تم إيقاف حسين عبدالغني لمدة 15 يوما، قابلة للتمديد، عن مرافقة الفريق الأول في جميع المسابقات الرسمية، والقرار قابل للاستئناف.

وأضاف بيان الانضباط: تم حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب التي تقام فيها المباريات أثناء أوقات المباريات، وذلك لمدة 15 يوما، والقرار قابل للاستئناف أيضا.