في الوقت التي يتربع «كأس السعودية» على قائمة أغلى سباقات العالم البالغة جائزته منفردا 20 مليون دولار أمريكي على الأرضية الرملية، كان من المنطقي جدا أن يكون وجهة أفضل الخيل العالمية في سباقات السرعة، وذلك حال النسخة الأولى من الكأس في 2020 بمشاركة أبطال مميزين أمثال «ماكسيموم سيكورتي» و«بن بطل» و«ميدنايت بيسو» و«ماتشو جوستو» و«تيسايتوس»، وبطبيعة الحال لن تكون هذه الخيل العالمية بهذا المستوى الكبير إلا وهي تتمتع بتدريبات أفضل المدربين على المستوى العالمي، والذين شكلوا مراحل هامة في تاريخ سباقات السرعة حول العالم. وفي النسخة الثانية من «كأس السعودية» لهذا العام والتي حددت في الـ19 و20 من فبراير الجاري، تضم البطولة صفوة مدربين العالم يتقدمهم الشهير بالشعر الأبيض «بوب بافرت»، الذي يعد من أبرز مدربي خيل السباقات الذين مروا على تاريخ السباقات الأمريكية، حيث ساهم «بافرت» في تحقيق نجاحات تاريخية عديدة وغير مسبوقة، ليكون المدرب الوحيد الذي حقق لقب «التاج الثلاثي الأمريكي» لمرتين مع البطل «أمريكان فيرو» والبطل «جستفاي» في غضون 3 سنوات، بعد أن كانت المرة الأخيرة لتحقيق هذا اللقب في 1976 من الجواد «أفيرمد». ولم تقتصر شهرة «بوب بافرت» ونجاحاته على الساحة الأمريكية، فقد دخل قلوب السعوديين من الباب الكبير؛ عندما حقق برفقة الجواد «أروقيت» المملوك للأمير خالد بن عبدالله فوزا كاسحا في «كأس دبي العالمي» عام 2017، وامتدت شهرته وجواده إلى قلوب السعوديين بتعدد ثقافتهم الفروسية. وفي هذا العام يعول على آمال كبيرة في تحقيق «كأس السعودية» للمرة الأولى في تاريخه كمدرب مع الجواد المرشح «شارلتان»، بعد أن كان قريبا منها في النسخة الأولى مع «ماتشوجوستو» للأمير فيصل بن خالد، واحتل حينها المركز الرابع وشكل منافسا شرسا حتى آخر اللحظات من السباق. وعلى غراره يحمل المدرب العالمي البريطاني «جون جوسدن» ذكريات ولحظات فرح عديدة مع نجاحات حققها بجياد مثلت المملكة العربية السعودية بشعار الأمير خالد بن عبدالله في السباقات الأوروبية، من أبرزها الجواد «كينج مان» والفرس الشهيرة «أنيبل» التي حققت انتصارات كثيرة كان أهمها انتصارها في «كأس قوس النصر» للفئة الأولى بفرنسا. ويعد «جوسدن» من أفضل المدربين في بريطانيا وفاز بلقب «بطل المدربين» في بريطانيا لـ4 أعوام كان آخرها لسنتين متتاليتين في 2018 و2019. ويتواجد «جون» بـ«كأس السعودية» هذا العام مع الجواد «مشرف» المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل، ويعد من أبرز الجياد المشاركة في السباق. ويأتي المدرب الأمريكي «ستيفن اسموسن» كأبرز المدربين القادمين للمشاركة في «كأس السعودية» برفقة الجواد «ماكس بلاير»، وبذكر اسم «اسموسن» تعود الذاكرة تلقائيا للبطل الشهير «كيرلن» الذي كان يشرف على تدريباته وشاركه نجاحات عديدة، لعل أبرزها شوط «البريكنس ستيكس» و«البريدرزكب كلاسيك» و«كأس دبي العالمي»، ولعل البطل «جن رنر» آخر الجياد المميزة التي أشرف على تدريباتها، حيث أنهى آخر موسم سباقي له دون خسائر، حقق من خلالها «كأس البريدرزكب كلاسيك» و«البيقاسوس كب» للفئة الأولى، وتم تكريم المدرب «اسموسن» في عدة مناسبات وحصل على لقب «الاكليبس» كأفضل مدرب لعامي 2008 و2009. وتضم قائمة المدربين العالميين لسباق «كأس السعودية» المدرب «براد كوكس» أحد أبرز المدربين الصاعدين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجل حضورا لافتا ونجاحات عديدة من خلال أولى مشاركاته في الأشواط الكلاسيكية، حيث تمكن من الفوز بسباق «الكنتاكي اوكس» مع الفرس «مونامي جيرل»، التي حقق معها أيضا شوط «البريدرزكب ديستاف» للموسم الماضي الذي يعد موسما براقا لهذا المدرب الشاب الذي خرج من المهرجان بـ3 انتصارات، وفاز المدرب «كوكس» بجائزة «الايكليبس» كأفضل مدرب في عام 2020، ويتواجد «براد» في «كأس السعودية 2021» مع البطل «نيكس جو» بطل «كأس البيقاسوس» و«البريدرزكب مايل» ويأتي كمرشح قوي لنيل لقب النسخة الثانية من الكأس. وفي خضم هذا المستوى العالمي الكبير للخيل والمدربين في النسخة الثانية من «كأس السعودية»، تأتي تطلعات الفروسية السعودية كبيرة ومحملة بأمنيات انتزاع الفوز من فم الأسود العالميين من المدربين من خلال تواجد المدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف مع جواده غير المهزوم سعوديا «جريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد والمدرب شالح العضياني مع جواده البطل «الزحزاح» لأبناء الشريف هزاع العبدلي الذي يعد أول جواد منتج محليا يشارك في الشوط الرئيسي «كأس السعودية».