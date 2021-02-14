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عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @Abod_n6
أصدر نادي الشباب بياناً يستنكر فيه التصرف الذي تعرض له لاعب الفريق سيبستيان جونيور من قبل أحد إداريي نادي النصر في مباراة الفريق التي أقيمت مساء أمس. وجاء البيان على النحو التالي: «بناءً على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سيبستيان جونيور (سيبا)، المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراة التي جمعت النصر بالشباب بتاريخ 13/02/2021، فإن إدارة الشباب تستنكر هذا التصرف، وتؤكد أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر بهذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي».