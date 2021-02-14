يبدأ مدرب الاتحاد كاريلي التحضيرات الفنية لمواجهة التعاون يوم الخميس القادم عند الساعة 3:55 عصرا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن وقف كاريلي برفقة مساعديه على أبرز نقاط الضعف في التعاون من خلال مباراته أمام القادسية عصر أمس في الدوري. ويهدف المدرب الاتحادي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ومنح كاريلي لاعبيه راحة يوم أمس، على أن يعودوا للتدريبات اليوم (الأحد)، استعدادا للقاء التعاون القادم، وسيشارك في التدريبات الجماعية اللاعب غاري رودريغيز بعد تعافيه من الإصابة، وسيشرح المدرب الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة التعاون، ويجري مناورات كروية سيعمد من خلالها لتجهيز الفريق فنيا للمباراة التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والوصول للنقطة 32 من أجل مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.