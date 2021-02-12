اتخم فريق الاتفاق شباك ضيفه أبها برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة للاتفاق كل من محمد الكويكبي (هدفين 3، 31)، سوزا (د: 8)، نعيم السليتي (د: 69)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق رياض شراحيلي (د: 87)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 27، فيما تلقى أبها الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 24 نقطة وفي المركز الثامن.