أعلنت وزارة الرياضة أن 84 ناديا من مختلف الفئات والدرجات، تقدمت بالمستندات والمتطلبات اللازمة للدخول لبرنامج جمع النقاط الموحد، من أجل الحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة للموسم الثاني من إستراتيجية دعم الأندية.ووفقًا لتقرير فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، فقد نجح 77 ناديا من أصل 84 في التأهل إلى مرحلة جمع النقاط، والمنافسة للحصول على الدعم الذي يصل إلى 480 مليون ريال، الذي سبق إعلانه في أكتوبر 2020 وتم خلاله الكشف عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، التي تقوم على تشغيل وتطوير الأندية، ما يعزز المزيد من الاستدامة الإدارية والمالية، بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام «النقاط الموحّد».وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 77 ناديا باتت حاليا لديها 10 رياضات مختلفة وأكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 79% مقارنة بالموسم الماضي، وتخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة. وجاءت الأندية المؤهلة على النحو التالي:الوحدة، الشباب، الأهلي، الهلال، الباطن، الرائد، الاتفاق، ضمك، النصر، التعاون، الفيصلي، الفتح، القادسية، الاتحاد، أبها.وكان فريق إستراتيجية دعم الأندية، قد أوضح في فترة سابقة آلية الدعم للموسم الثاني من الإستراتيجية، وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات وفي جميع الرياضات.ونجحت إستراتيجية دعم الأندية الرياضية من خلال هذه المبادرة في خلق فرص وظيفية عددها 3097 وظيفة في 77 نادياً (المؤهلة)، بزيادة بلغت 129% عن الموسم قبل الماضي، منها 1302 وظيفة إدارية، و1510 وظائف فنية، و285 وظيفة طبية. يذكر أن إستراتيجية دعم الأندية للموسم الثاني، تضمنت إضافة 5 ألعاب جديدة هي: (رفع الأثقال، الجودو، الريشة الطائرة، الجمباز، الألعاب الإلكترونية)، لتنضم بذلك إلى الألعاب الـ10 المختارة في نظام النقاط الموحد لإستراتيجية دعم الأندية في عامها الأول، وهي: (كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، التنس الأرضي، التايكوندو، الكاراتيه، كرة الطاولة، السباحة، الدراجات)، حيث سيتم تقييم الدعم المستحق من خلال نظام النقاط الموحد بواقع (100) نقطة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة الواحدة 320 ألف ريال.