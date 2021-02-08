خيبة أمل صُدم بها جمهور ناديي الهلال والأهلي، بعدما آلت مفاوضات الساعات الأخيرة لضم محترفين أجانب جدد بالفشل، إذ استقرت إدارة النادي الأهلي على إعادة تسجيل المحترف البوسني ساريتش في قائمة الفريق، وذلك عقب محاولات كبيرة وجادة في الساعات الأخيرة لإتمام التعاقد مع محترف أجنبي جديد لم يُكتب لها النجاح، لجلب المدافع الدولي العراقي سعد ناطق، الذي رفضت إدارة ناديه «الشرطة العراقي» كافة محاولات ضمه، واكتفى الأهلي بصفقة الدولي السنغالي مباي نيانغ (26 عاماً) على سبيل الإعارة قادماً من فريق رين الفرنسي وسط تباين ردود الفعل قياساً بسقف التطلعات الجماهيرية لصفقات من العيار الثقيل.

في حين اكتفى الهلال بمهاجم الشباب عبدالله الحمدان وصرف النظر عن المحترف الأجنبي تكسيرا رغم دخوله الفترة الحرة، ليكمل الموسم بـ6 محترفين بعدما خالص المهاجم السوري عمر خربين.

وشنت جماهير الناديين هجوماً عبر مواقع التواصل على الإدارتين وحملتهما تعثر إتمام الصفقات، في حين قال ابن نافل خلال حديثه عبر برنامج الدوري مع وليد: «لا نريد التعاقد مع أي لاعب، كنا نريد التعاقد مع لاعب يليق باسم النادي وارتأينا مع الجهاز الفني الانتظار للصيف، أقدر أوقع مع أي لاعب، لكن أنا لا أحب تكديس اللاعبين بل أريد التعاقد مع لاعب يعمل لي الفارق».

وتعد هذه الفترة الأقل على مستوى التعاقدات؛ لمنع النصر والاتحاد من إبرام أي صفقات في «الشتوية»، لتزيد أحزان الجماهير التي كانت ترغب في مزيد من التغييرات.