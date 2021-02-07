التحق لاعب الهلال المنتقل حديثاً من نادي الشباب عبدالله الحمدان بتدريبات الفريق الهلالي، حيث أثبت جاهزيته لخوض المباريات القادمة مع الفريق الهلالي. على صعيدٍ آخر، تغادر البعثة الهلالية مساء غدٍ (الإثنين) إلى الباحة لملاقاة فريق العين. ميدانياً واصل لاعبو الهلال تدريباتهم الاعتيادية استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام العين بعد غدٍ (الثلاثاء) بمحافظة الباحة. وبدأ الجهاز الفني بتدريبات فنية متنوعة، وعمد إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية عبر مناورة على كامل مساحة الملعب. على صعيدٍ آخر، أوضحت الفحوصات التي أجراها اللاعب صالح الشهري أن إصابته عبارة عن التهاب بسيط في عضلة الفخذ، وسيشارك في التدريبات الجماعية غدا، في حين أجرى اللاعب متعب المفرج مراناً بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة بالكرة.