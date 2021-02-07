حقق مهر الثلاث سنوات «أنا الفيصل» لنواف العنزي، «جائزة عبدالله بن عبدالمحسن البسام» - أحد المديرين السابقين لنادي سباقات الخيل - ضمن الشوط الرابع من الجولة الواحدة والخمسين مساء الجمعة الماضية، البالغة مسافته 1600م، وبزمن قدره «1:40:47 دقيقة».وكانت البداية للمهر «معشمني» ومعه «ارطبون» الذي كان على وشك الفوز لكن «أنا الفيصل» بدخوله القوي تحت قيادة الخيال فهد الفريدي خطف منه الصدارة في مراحل الحسم وظفر بالجائزة، فيما حل «متبشر» في المركز الثاني وتراجع «ارطبون» إلى المركز الثالث، حيث سلم الجائزة جهاد بن عبدالله البسام للمالك طريخم السبيعي نيابة عن مالك الحصان.كما عززت الفرس «جنيفر» لإسطبل الأصايل رصيدها من الجوائز بكأس وزارة الإعلام مساء أمس ضمن الجولة الثانية والخمسين بدخول قوي في مراحل السباق الأخيرة من الشوط التاسع متقدمة بنحو طول ونصف عن وصيف الشوط «مورانو»، فيما حل «بن دحيم» في المركز الثالث، حيث كانت الفرس في مواقع متأخرة من السباق حتى بداية الخط المستقيم الذي اندفعت فيه بقوة قاطعة مسافة 1400م بزمن وقدره «1:25:45 دقيقة»، لتتجاوز الخيل أمامها وتتربع الصدارة.ونيابة عن معالي وزير الإعلام المكلف، سلّم معالي عبدالله بن فهد الحسين كأس الوزارة إلى المدرب غيث الغيث والخيال «اليكسس مورينو».بينما سجل مهر الثلاث سنوات «الهبرزي» لعبدالرحمن المخضوب اسمه ضمن قائمة الجياد المرشحة لنيل أغلى جوائز الميدان السعودي «كأس المؤسس» في منتصف مارس القادم بعد أن ظفر بــ «كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون» بمستوى راقٍ قاد فيه السباق من البداية للنهاية بقيادة الخيال «اليكسس مورينو» الذي نجح في إنهاء الشوط لصالحه بفارق طولين تقريباً عن المنافس القوي «نيوتن» قاطعاً مسافة 1600م بزمن وقدره «1:40:14 دقيقة» وحل «المغير» في المركز الثالث، حيث سلّم الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي الكأس لمالك الجواد عبدالله المحضوب والمدرب فهد العبدالمنعم والخيال مورينو.