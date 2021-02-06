علمت «عكاظ» من مصادرها أن موعد مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام نادي الاتحاد السعودي لم يحدد من قبل الاتحاد العربي، وسيتم التواصل مع طرفي المباراة الختامية لتحديد الموعد المناسب، ومن المتوقع إقامتها في بداية شهر مارس القادم أو مطلع شهر أبريل القادم من العام 2021.وأوضحت المصادر نفسها صعوبة خوض فريق الرجاء المغربي للمباراة النهائية عربياً، خلال شهر فبراير الجاري، نظراً لإقامة مباراتي الرجاء المغربي أمام الاتحاد المنستيري التونسي ذهاباً في 14 فبراير وإياباً 21 من الشهر ذاته.هذا وكان ناديا الاتحاد السعودي والرجاء المغربي تأهلا لنهائي البطولة العربية عقب تجاوز الأول الشباب السعودي والثاني على حساب الإسماعيلي المصري.