استاءت إدارة نادي التعاون من القرارات التحكيمية في مباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام النصر ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقيادة الحكم سلطان الحربي، مؤكدة أن الحربي ارتكب جملة من الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتيجة المباراة وكانت قراراته متباينة، وتأتي ضمن سلسلة أخطاء سابقة تعرض لها الفريق أمام الباطن والعين والرائد والفيصلي.وتذمرت إدارة نادي التعاون عبر بيان نشرته في حساب النادي الرسمي بتويتر من القرارات التحكيمية المتكررة تجاه الفريق، على حد ذكرها، والتي كان آخرها ما حدث في مباراة النصر من الحكم سلطان الحربي بعدم احتساب ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 3:48 من زمن الشوط الأول، مستغربة من موقف حكم الـ VAR، والذي لم يحرك ساكناً.وبينت إدرة التعاون أن حكم المباراة تفاعل مع حالات تحكيمية للفريق المنافس واهتم بالعودة لتقنية الـ VAR مثل ضربة الجزاء النصراوية غير الصحيحة والتي كانت خارج منطقة الجزاء، بحسب بيان نادي التعاون.