انتزع فريق الفيصلي فوزاً ثميناً من مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدفا الفيصلي عن طريق مهاجمه الهداف جوليو تفاريس (د: 6، 23)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة 20 محتلاً المركز الحادي عشر، فيما تلقى الباطن خسارته الثامنة وبقي عند رصيده السابق 17 نقطة وفي المركز الرابع عشر.