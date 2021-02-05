تتواصل لقاءات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الجمعة) بإقامة لقاءين إذ يستضيف الوحدة ضيفه الأهلي في ديربي الغربية المنتظر (8:15م)، ويسبقه لقاء يجمع الباطن بضيفه الفيصلي ضمن لقاءات صراع المؤخرة (3:40م).على ملعبه بحفر الباطن، يستضيف فريق الباطن (المركز الثالث عشر) بطريده في جدول الترتيب الفيصلي (المركز الرابع عشر)، ويسعى كل فريق لتحقيق الثلاث نقاط والهروب من مراكز الهروب لا سيما وأنهما يتساويان في عدد النقاط إذ يملك الباطن 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 26 هدفاً، فيما يدخل الفيصلي هذا اللقاء بذات العدد من النقاط وفاز في 3 لقاءات وتعادل في ثمانية وخسر 5 لقاءات له من الأهداف 18 وعليه 21 هدفاً، ورغم إن الفيصلي لم يذق طعم الخسارة في آخر أربع مواجهات إلا أنها انتهت جميعها بالتعادل ويطمح من خلال لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الذي يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع بعد أن شهد أداء الفريق تراجعاً في آخر خمسة لقاءات إذ لم يذق فيها طعم الفوز بعد خسارته للقاءين وتعادله في ثلاثة ويملك الفريق 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 24 هدفاً، ويأمل في تعويض خسارة الذهاب وتحقيق الثلاث نقاط للعودة للمنافسة على مراكز المقدمة، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء لتأكيد انتصاره ذهاباً ولزيادة رصيده النقطي والقفز لمركز الصدارة إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 23 هدفاً.