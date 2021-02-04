استعاد النصر نغمة الانتصارات بفوز قوي على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتناوب على إحراز الأهداف الثلاثة للنصر كل من سامي النجعي (د: 40)، عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (د: 59)، وعبدالمجيد الصليهم (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه السابع في الدوري ليصل للنقطة 24 محتلاً المركز السادس، فيما بقي التعاون على رصيده النقطي السابق 25 وفي المركز الخامس.