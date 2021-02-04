قلب الاتحاد تأخره أمام ضيفه الفتح لفوز كبير بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء إحراز الفتح لهدف مبكر عن طريق محترفه ميتشيل تي فريدي (د: 2)، ليرد عليه فهد المولد بهدف ذكي خادع به الحارس ماكسيم كوفال (د: 9)، وأضاف مهاجم الاتحاد اليكسندر بيروفيتش الهدفين الثاني والثالث (د: 31، 51)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف البديل هارون كمارا الهدف الرابع للاتحاد بمهارة فردية تجاوز من خلالها الحارس كوفال ووضعها في المرمى الخالي (د: 90+3)، ليعلن بعدها الحكم أحمد الرخيماني نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه السابع في الدوري ويصل إلى النقطة 28 محتلاً المركز الرابع مؤقتاً، فيما تلقى الفتح الخسارة الثامنة ليبقى على رصيده السابق 18 نقطة وفي المركز الثاني عشر.