انطلقت اليوم البطولة السعودية الدولية للغولف 2021م، على ملعب رويال غرينز ونادي الغولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتستمر حتى الأحد القادم، وتُعد من أقوى بطولات الجولة الأوروبية.وشهدت منافسات اليوم الأول التي انطلقت عند السابعة صباحاً مشاركة 139 لاعباً يتقدمهم المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة السابقة الأمريكي داستون جانسن ونخبة من ألمع وأشهر لاعبي الغولف في العالم إضافة إلى لاعبي السعودية عثمان الملا وفيصل السلهب وسعود الشريف يتنافسون على جوائز نقدية تصل إلى 3.5 مليون دولارأمريكي، حيث تم نقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم إضافة إلى القناة الرياضية السعودية التي تتولى البث المباشر داخل المملكة.وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف محمد العيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الاتحاد السعودي للغولف مؤهل لاحتضان مثل هذه البطولات العالمية في أكثر من منطقة بالمملكة، نظراً لما تحظى به من دعم واسع من مشاريع التطوير في السعودية، بهدف دعم توجه المملكة الرامي إلى تطوير اللعبة وتفعيل دورها في تحقيق الاستدامة.وأكد العيسى أهمية استضافة البطولات العالمية، كونها مساهمة فعالة في إبراز اسم المملكة، إضافة إلى أنها مجال استثماري واعد، لافتاً النظر إلى أن ممارسة رياضة الغولف مميزة للجميع وللأجيال القادمة، حيث يتميز لاعب الغولف بالصبر والمثابرة نظراً لطول وقتها.وبين المدير التنفيذي أن الاتحاد السعودي للغولف لديه مذكرات تفاهم مع اتحاد الجامعات، والاتحاد الرياضي المدرسي، مشيراً إلى أنه ستمنح ألف فتاة عضوية ممارسة الغولف في جميع مناطق المملكة، مشيداً بتسجيل 15 ألف لاعب ولاعبة من قطاع التعليم في خطوة جبارة تفتح مجالاً كبيراً في خلق فرص التوظيف.فيما عبر بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020 برايسون ديشامبو عن سعادته بعودته للمملكة.وقال في تصريح لـ«واس»: «دائماً ما أجد ترحيباً رائعاً هنا وأقدّر هذا الأمر كثيراً، والملعب في حالة مبهرة حقاً، واستمتع بقضاء وقتي فيه»، مشيداً بتنظيم الاتحاد السعودي للغولف المميز للبطولة في نسخة العام الماضي، واستمرار ذلك التميز هذا العام.