قدم رئيس مجلس إدارة النصر الدكتور صفوان السويكت، شكره وتقديره إلى رجالات النصر كافة وعلى رأسهم الداعم الكبير الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز. وكان الدكتور صفوان السويكت خرج من الملعب مباشرة حاملا معه كأس السوبر متجها إلى منزل الأمير خالد بن فهد ليقدم له الكأس هدية، عرفانا بما قدمه للنادي طوال الفترة الماضية، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رمزنا الكبير.. زرعت فحصدت»، وشدد السويكت على أن العمل في النصر سيكون أكبر وأجمل، وتداول المغردون صورة الأمير خالد بن فهد والدكتور صفوان السويكت وبينهما كأس السوبر في وسائل التواصل الاجتماعي، ونالت 12 ألف إعجاب و14 ألف إعادة تغريد، و206 تغريدات، إذ تعني الصورة مزيدا من الدعم المادي والمعنوي لإدارة النصر من قبل الداعم الأول للنصر الأمير خالد بن فهد.