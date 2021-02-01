رغم أن محترف النصر البرازيلي مايكون أبلغ إدارة ناديه قبل أيام بفسخ عقده مع الفريق إلا أن النجم البرازيلي ترك بصمته الأخيرة لدى متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي وودعهم خير وداع.ونشر مايكون منشورات عبر حسابه الرسمي على (انستغرام) احتفل فيها مع متابعيه بتحقيق النصر كأس السوبر السعودي أمس الأول مرتدياً الزي السعودي وكتب فيها (جمهور النصر الغالي تحية طيبة مني لكم جميعاً وإلى الشعب السعودي الرائع والجميل، إن الفترة التي قضيتها بنادي النصر كانت فترة رائعة ولحظات جميلة في حياتي الكروية والشخصية وأنا ممتن لكم جميعاً لكرمكم وحسن تعاملكم وأنا أحبكم جميعاً وأتمنى لكم ولنادي النصر دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الألقاب).وكان مايكون قبل نحو أسبوعين قد أبلغ إدارة ناديه رسمياً بضرورة الجلوس والتفاوض معه حول مستحقاته السابقة البالغة (6 أشهر) قبل أن يلجأ إلى فسخ عقده والسفر إلى بلاده، وهو الأمر الذي تم بالفعل قبل أيام، إذ لم يصل الطرفان لاتفاق حول جدولة المبالغ السابقة أو الإيفاء بالشروط التي اشترطها اللاعب التي من ضمنها تجديد العقد سنة أخرى بمزايا أكبر.ويجيز نظام الاحتراف وشؤون اللاعبين في فيفا للاعبين فسخ عقودهم بعد مرور شهرين دون استلام رواتب وهو الأمر الذي استند عليه مايكون في فسخ عقده من النصر والمغادرة إلى البرازيل أمس الأول، وهي الليلة ذاتها التي حقق فيها فريقه بطولة السوبر.