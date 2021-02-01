حقق النصر كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، كأول مرة في تاريخ المسابقة، بعد أن تغلب على الهلال في استاد الملك فهد الدولي بالرياض بثلاثية نظيفة.ويعتبر انتصار النصر بالسوبر للمرة الثانية على التوالي رقماً لم يسبقه إليه أحد، إذ لم يتمكن أي فريق سعودي أن يحقق البطولة مرتين متتاليتين.ويعتبر النصر بالمشاركة مع الهلال الأكثر تتويجاً بالبطولة، بواقع مرتين لكل فريق في البطولة التي لُعبت 7 نسخ سابقة، وكان أول بطل لها فريق الفتح في الموسم ٢٠١٣.