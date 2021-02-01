حقق فريق الباطن نقطة مهمة أمام مضيفه الأهلي بعد أن تعادلا بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرديف للجوهرة بجدة، ضمن لقاءات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء في شوطه الأول إثارة وندية وظهرت الأهداف الأربعة، فيما غابت في الشوط الثاني اللمحات الفنية، وأحرز هدفي الأهلي كل من معتز هوساوي (د: 11)، وسلمان المؤشر من ركلة جزاء (د: 28)، فيما أحرز هدفي الباطن نجمه صالح آل عباس (هدفين 16، 43)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة 30 محتفظاً بمركزه الثالث، فيما وصل الباطن للنقطة 17 وفي المركز الثالث عشر متفوقاً على الفيصلي بفارق الأهداف.تعادل القادسية والوحدةخرج القادسية بتعادل صعب مع ضيفه الوحدة بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وشهد اللقاء تقدم الوحدة في الشوط الأول بهدفين عن طريق هزاع الغامدي (د:15)، وأنسيلمو (د:29). وفي الشوط الثاني تمكن القادسية من إحراز هدفين عن طريق حسن العمري (د:53)، وكارلويس أندريا (د:78)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يصل القادسية للنقطة 21 ويحتل المركز الثامن، والرصيد ذاته وصل إليه الوحدة ليحتل المركز العاشر بفارق الأهداف عن كل من النصر والقادسية وأبها.الرائد يكسب ضمكقاد المغربي كريم البركاوي المحترف في الرائد فريقه لفوز عريض على ضيفه ضمك بإحرازه «سوبر هاتريك» ليفوز الرائد برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة،وجاءت أهداف الرائد الـ4 عن طريق لاعبه كريم البركاوي الذي يعد أول لاعب يحرز «سوبر هاتريك» في دوري المحترفين لهذا الموسم. وجاءت الأهداف في الدقائق (32، 58، 62، 90+3)، فيما جاء هدفا ضمك عن طريق ايميليو زيلايا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ودوماغوج انتوليتش من ركلة جزاء (د:78)، وشهد اللقاء حصول لاعب ضمك سيرجيو فيتور على بطاقة حمراء (د:45+2).وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزا طال انتظاره ليصل للنقطة 19 ويقفز للمركز الـ11، فيما تلقى ضمك خسارته العاشرة وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ15.