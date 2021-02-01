استطاع نجم الرائد كريم البركاوي أن يقلب نتيجة فريقه من الخسارة بهدف إلى الفوز بـ4 أهداف، إذ استطاع النجم المغربي تسجيل الأهداف الأربعة في مرمى ضمك، وبهذا يصبح «البركاوي» أول لاعب يسجل «سوبرهاتريك» في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم. هذا وقد تغنى به موقع «جول السعودي» عبر حسابه بـ«تويتر» وكتب: «كريم بركاوي هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. ‏مولد نجم جديد في دورينا». وكتب أيضاً «هكذا أكمل كريم بركاوي الـ«سوبر هاتريك» في شباك ضمك. نجم يتلألأ في سماء الكرة السعودية».على صعيدٍ آخر، طالبت جماهير الرائد كريم البركاوي بمواصلة تقديم المستويات الفنية وهز شباك الخصوم بشكل مستمر.