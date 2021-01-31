أوضح مصدر مسؤول داخل إدارة النصر لـ«عكاظ» الملابسات المتعلقة بقضية إبعاد العضو الذهبي بنادي النصر محمد العلي من منصة الحضور قبل بداية مباراة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت أمس بالرياض على استاد الملك فهد الدولي. وأوضح المصدر لـ«عكاظ» أن وزارة الرياضة شددت مؤخراً في مسألة حضور المباريات مشترطة إرسال أسماء الذين يرغب النادي بحضورهم واستضافتهم ضمن المقاعد المتاحة للفريق، على أن ترسل قائمة الأسماء بالعدد المسموح به قبل المباراة بيوم كامل. وأوضح أن العدد المسموح به لكل نادٍ هو (25) شخصا تم إرسال أسمائهم للوزارة وخلت القائمة من اسم محمد العلي، بسبب ضيق الوقت، فضلاً عن قلة العدد المتاح للناديين. واستغرب المصدر حضور العلي إلى ملعب المباراة رغم عدم إبلاغه أو تلقيه أي دعوة، كما أبدى استغرابه من دخول العلي المنصة الرئيسية رغم أن القائمة تخلو من اسمه، ما أجبر المنظمين على استبعاده قبل بداية المباراة بدقائق. وأوضح المصدر أن قلة العدد المعتمد من الوزارة وضعتهم في حيرة، لاسيما أن للنصر شرفيين كثراً وأعضاء ذهبيين أيضاً.