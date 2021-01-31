لم يتأثر دفاع النصر أمس في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال بغياب المدافع البرازيلي مايكون الذي رفض دخول تدريبات الفريق النصراوي قبل مباراة السوبر بـ3 أيام، إذ رفض دخول التدريبات بسبب رواتبه المتأخرة منذ 6 أشهر، بحسب تصريحات وكيله، الذي أشار إلى أنهم خاطبوا إدارة النصر قبل 20 يوما. ورفض عدد كبير من جماهير نادي النصر ما قام به اللاعب قبل مباراة السوبر، مؤكدين أن النادي لا يتأثر بغياب أي لاعب وأن تصرف اللاعب يعتبر «لي ذراع» قبل المباراة. وحقق النصر أمس كأس السوبر بعد فوزه على نظيره الهلال بثلاثية نظيفة.