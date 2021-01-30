تنطلق مساء اليوم (السبت) لقاءات الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، إذ يستضيف الفيصلي نظيره التعاون (3:40م)، ويحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على أبها (4:00م)، وتختتم لقاءات الليلة بالمواجهة الأقوى، التي تجمع الاتفاق بضيفه الاتحاد (6:00م).الفيصلي × التعاونعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف الفيصلي نظيره التعاون بحثاً عن الهروب عن مراكز الهبوط إذ يحتل عنابي سدير المركز الـ13 برصيد 16 نقطة حصدها من 3 انتصارات و7 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 21 هدفاً، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء طمعاً في حصد النقاط الثلاث والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل سكري القصيم المركز الخامس برصيد 24 نقطة حصدها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 10 أهداف، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.أبها × الشبابوعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يحل الشباب وصيف المتصدر ضيفاً على نظيره أبها بحثاً عن النقاط الثلاث وصدارة الدوري إذ يملك الشباب 29 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال وتمكن الشباب من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 5 وخسر في لقاءين وأحرز هجومه 27 هدفاً كأقوى خط هجوم فيما استقبلت شباكه 19 هدفاً، أما فريق أبها فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً للعودة للانتصارات والتقدم نحو مراكز المقدمة إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 19 وعليه 21 هدفاً، وآلت نتيجة الذهاب لمصلحة الشباب بهدف دون مقابل.الاتفاق × الاتحادوعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تُختتم لقاءات الليلة بمواجهة من العيار الثقيل تجمع الاتفاق بضيفه الاتحاد، ويسعى صاحب الأرض فارس الدهناء لتأكيد نتيجة الذهاب وحصد النقاط الثلاث للمنافسة مجدداً على مراكز المقدمة إذ يحتل الفريق المركز السابع برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 24 وعليه 25 هدفاً، أما فريق الاتحاد فإنه يطمح للثأر من نتيجة الذهاب ومواصلة منافسته على المراكز الأولى إذ يحتل عميد الأندية السعودية المركز الرابع برصيد 25 نقطة حصدها من 6 انتصارات و7 تعادلات وخسارتين فقط وله من الأهداف 18 وعليه 13 هدفاً، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لمصلحة الاتفاق بهدفين لهدف.