تقام غداً السبت أربع مباريات ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، إذ يلتقي الهلال المتصدر بـ 50 نقطة نظيره فريق الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويقود اللقاء سعد اليحيوي حكماً أولاً، وياسر صائغ حكماً ثانياً، ومحمد الثنيان مسجلاً، وعلى صالة وزارة الرياضة بجدة، يتقابل فريقا الاتحاد والسلام في مباراة مهمة للفريقين، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكماً أولاً، ومحمد الهداب حكماً ثانياً، وسامي أمين مسجلاً، كما يلعب ضمك مع الخليج على صالة نادي ضمك بأبها، ويقود اللقاء محمد الحناكي حكماً أولاً وسعد القحطاني حكماً ثانياً وعبدالله آل دكين مسجلاً، ويحل الفيصلي ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ويقود اللقاء أمين الطريفي حكماً أولاً، وياسر آل إسماعيل حكماً ثانياً، وأيمن منشي مسجلاً، وفي نفس الجولة استطاع الأهلي الفوز على النصر بنتيجة 3/1، وكذلك انتصر الترجي على الموج بنتيجة 3/2.