شهدت النسخ الست الماضية لكأس السوبر السعودي تتويج 5 فرق وهي الهلال (مرتين) ومرة واحدة لكل من: الفتح والأهلي والشباب والنصر، وتم حسم لقاءين في الأشواط الأصلية فيما حسم لقاء في الأشواط الإضافية 3 لقاءات بركلات الترجيح، وشهدت النسخ الست تسجيل 15 هدفاً، ويتفوق اللاعب الأجنبي في تسجيل أهداف السوبر؛ إذ أحرز 8 لاعبين أجانب 10 أهداف، فيما أحرز 4 لاعبين سعوديين 5 أهداف. ويأتي فريقا الهلال والنصر أكثر الفرق مشاركة في السوبر السعودي؛ إذ يعد لقاء الليلة هو الحضور الرابع لكل منهما، وحقق الهلال اللقب مرتين أكثر الفرق تحقيقاً لكأس السوبر بعد فوزه على النصر والاتحاد وخسر من الأهلي، فيما حققه النصر مرة واحدة بعد فوزه على التعاون في النسخة الماضية، فيما خسر مرتين أمام الشباب والهلال، كما تواجد فريق الاتحاد مرتين في السوبر ولكنه خسرهما أمام الفتح ومن ثم أمام الهلال. ويتصدر قائمة هدافي السوبر كل من: مختار فلاتة (الاتحاد)، الكونغولي دوريس سالومو (الفتح)، البرازيلي كارلوس ادواردو (الهلال) بواقع هدفين لكل منهم، فيما أحرز هدف كل من: التون خوزيه (الفتح)، محمد السهلاوي وعبدالرزاق حمدالله (النصر)، نايف هزازي (الشباب)، محمد البريك وجيلمين ريفاس (الهلال)، كريم الأحمدي (الاتحاد)، عمر السومة (الأهلي)، ليندر تاوامبا (التعاون).