إشارة إلى الأخبار المتداولة عن إيقاف أنشطة النادي لمدة 10 أيام، أكدت إدارة المخاطر بنادي القادسية أنه -ومن باب الشفافية والحرص على كافة منسوبي ومرتادي النادي- سيتم إغلاق بعض مرافق النادي عدة أيام، لتعقيمها من قبل إحدى الشركات المتخصصة، بعد ظهور عدة حالات كورونا بين لاعبي فئة البراعم تحت 13 عاما، وتؤكد إدارة المخاطر أن الإيقاف سيشمل الأنشطة الترفيهية والمدارس والأكاديميات فقط، مع استمرار كافة الأنشطة التنافسية تحت إجراءات صحية مشددة.

وتشير إدارة المخاطر بالنادي إلى أن فريقا طبيا من وزارة الصحة قام بزيارة النادي، وثمّن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها النادي.