حقق فريق الباطن فوزاً مهماً على ضيفه العين بهدفين لهدف في ختام لقاءات الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم الباطن أولاً بهدفين جاءت عن طريق لاعب العين عمر السحيمي بالخطأ في مرماه (د: ٥٨)، وفابيو ابرو (د: ٧٥)، وفي الوقت بدل الضائع قلص لاعب العين خوانبي النتيجة بعد تسجيله للهدف الأول لفريقه (د: ٩٠+٤).وبهذه النتيجة حقق الباطن فوزه الرابع في الدوري ووصل للنقطة ١٦ ليصعد للمركز الثاني عشر، فيما تلقى العين خسارته الحادية عشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند ١٠ نقاط متذيلاً جدول الترتيب.