أفادت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي تبذل مساعي حثيثة لمحاولة إقناع اللاعب البوسني ألفيس ساريتش بأسقاط اسمه من قائمة الفريق في الفترة الشتوية الحالية، إذ أكدت المصادر أن الإدارة وضعت على طاولة اللاعب حلاً للمشكلة تمثل بتوفير عقد إعارة لأحد الأندية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن ساريتش وضع شرطاً أمام الإدارة للموافقة على إسقاط اسمه خلال فترة الانتقالات الحالية يتمثل في تمديد عقده لموسم إضافي «ينتهي العقد الحالي للاعب في يوليو 2022»

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع ساريتش منتصف 2019 قادماً من سوون سامسونج الكوري الجنوبي بعقد يمتد لـ 3 مواسم، قبل أن يعلن الأهلاويون عن إصابة ساريتش بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي ما اضطرهم لإسقاط اسمه من الكشوفات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على أن يتم إعادة قيده في الفترة الشتوية، إلا أن اللاعب لم يصل بعد إلى الجاهزية البدنية اللازمة للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.