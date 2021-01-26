ألزمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع 7 ملايين و250 ألف ريال لنادي الفيصلي، 4 ملايين منها مستحقات مالية متأخرة من صفقة انتقال اللاعب حمدان الشمراني للاتحاد، و3 ملايين، مستحقات مالية متأخرة من صفقة انتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي، مع مبلغ 15 ألفا رسوم تقديم الدعوى، إلى جانب إلزام الاتحاد بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة، ودفع 250 ألفا مستحقات مالية متأخرة من صفقة انتقال اللاعب محمد الثاني.وأبانت الغرفة أن القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وأن المدة الزمنية للسداد هي 30 يوما، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.