أفادت مصادر «عكاظ» أن مساعي إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع المدافع الجزائري جمال الدين بن العمري اصطدمت بعقبة جديدة، إذ كشفت المصادر أن نادي ليون الفرنسي رفع مطالبه المالية لبيع المدة المتبقية من عقده مع اللاعب للنادي الأهلي، وذلك بخلاف ماتم الاتفاق عليه في بداية المفاوضات بين الناديين قبل أيام قليلة.

وكان النادي الأهلي قد أبدى رغبته بالتعاقد مع جمال الدين بن العمري لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ تم الاتفاق أولاً مع اللاعب على أن يقوم بعمل مخالصة مالية مع ناديه «ليون الفرنسي» ومن ثم الاتفاق مع الأهلي قبل أن يرفض النادي الفرنسي طلب اللاعب، ويشترط الحصول على مبلغ 500 ألف يورو مقابل التنازل عن فترة الـ 6 أشهر المتبقية من عقده ومن ثم تم رفع المطالب المالية مجدداً خلال الساعات الأخيرة.