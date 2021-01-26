استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتب سموه بقصر الحكم، رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور خالد الجريسي والفرسان الفائزين بالجوائز الخمس لبطولة كأس سموه لقفز الحواجز، التي أقيمت أخيراً بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بما تحقق من تنظيم ومنافسة ظهرت بمستوى عالٍ وداعم لهذه الرياضة الأصيلة، منوهاً بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم مراكز دولية وتنافسهم محلياً في تعزيز وتطوير مهاراتهم.ثم التقطت الصور التذكارية لأمير منطقة الرياض مع الفرسان الفائزين بالجوائز الذين عبروا عن شكرهم لسموه على دعمه واهتمامه برياضة قفز الحواجز وروادها، مشيرين إلى ما حظوا به من تشجيع ومتابعة سموه لهم.يذكر أن الفارس عبدالله الشربتلي حقق كأس أمير منطقة الرياض في فئة «المحترفين».