أنهت إدارة الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق إجراءات التعاقد مع الدولي البيروفي كريستيان كويفا لاعب وسط منتخب بيرو ونادي ملطية سبور التركي، بعقد لمدة سنة ونصف، ووقع اللاعب رسمياً لينضم لكشوفات الفتح خلال الفترة الشتوية الحالية.ويعتبر كويفا من أبرز اللاعبين البيروفيين، وسلطت عليه الأضواء في كأس العالم 2018 بعد تألقه في التصفيات المؤهلة وقيادة منتخب بلاده لمونديال روسيا الذي لعب فيه 262 دقيقة حيث كان أساسيا في مباريات بيرو الثلاث التي خاضتها في المونديال.وسبق لكويفا اللعب في العديد من الأندية الكبيرة أبرزها رايو فاليكانو الإسباني وباتشوكا المكسيكي وكراسنودار الروسي وسانتوس البرازيلي قبل أن ينتقل إلى ملطية التركي.وتألق اللاعب بعد عودته من الدوري الإسباني مع فريق أليانزا البيروفي في موسم 2015 حيث لعب معه 28 مباراة أحرز فيها 10 أهداف مكنت فريقه من بلوغ المرحلة النهائية للدوري المحلي ونهائي الكأس في بيرو، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في تشيلي 2015، حيث ساهم في احتلال منتخب بلاده المرتبة الثالثة بعد الفوز على الباراغواي في مباراة المركز الثالث، كما أحرز هدفا في شباك البرازيل بذات البطولة.ولعب كويفا للعديد من الأندية الأخرى مثل سان مارتين دي بوريس وسيزار فييخو المحليين ونادي يونيون إسبانيول التشيلي الذي قدم معه مستويات لافتة.وكان الأسطورة الارجنتينية الراحل دييجو مارادونا من أشد المعجبين بلاعب وسط منتخب بيرو كويفا وطالب بانضمامه لفريق خيمناسيا لابلاتا الارجنتيني الذي كان يدربه الأسطورة قبل وفاته، إلا أن كويفا رفض العرض الرسمي، مقدما شكره وتقديره للأسطورة الأرجنتينية خلال لقاء تلفزيوني على الاهتمام بخدماته، موضحا أنه فاضل بين العديد من العروض قبل الانضمام إلى ملطية سبور التركي.