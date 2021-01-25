شهدت مباريات أمس 4 أهداف بعد الدقيقة 90 «قاتلة» ضمن مواجهات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاءت عن طريق محمد السهلي-الرائد(د:94)، ورومارينهو-الاتحاد (د:93)، ونعيم السليتي-الاتفاق (د:92)، وسلطان مندش-الأهلي (د:94).أذ حقق الأهلي فوزاً صعباً وقاتلاً أمام مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد، وشهد اللقاء إثارة وندية في دقائقها الأخيرة، بعد أن تقدم الأهلي أولاً عن طريق محمد آل فتيل (د:58)، إذ حقق الاتفاق التعادل في الوقت بدل الضائع من نقطة ركلة الجزاء سددها بنجاح نعيم السليتي (د:90+3)، وبعد دقيقة عاد الأهلي مجدداً للتقدم بالنتيجة عن طريق البديل سلطان مندش (د:90+4)، ليحقق الأهلي انتصارا ثمينا يقفز به للمركز الثاني برصيد 29 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السابع.نقطة في الكلاسيكوخرج الاتحاد بتعادل صعب مع ضيفه النصر، بعد أن أدرك هدافه رومارينهو هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي انتهى بهدف لكل منهما، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، شهد اللقاء في بدايته حذرا من الفريقين، وسرعان ما سيطر النصر وسط تراجع الاتحاد، وتألق الحارس مارسيلو غروهي في حماية شباك فريقه، فيما وقفت العارضة النصراوية أمام الفرصة الاتحادية الوحيدة من تسديدة لفهد المولد من خارج منطقة الـ18.وفي الشوط الثاني، ومن تسديدة رائعة أحرز خالد الغنام الهدف الأول للنصر (د:64)، وفي الوقت بدل الضائع ظهر هداف الاتحاد رومارينهو وتمكن من اختراق الدفاع النصراوي، ليسدد الكرة في المرمى هدف تعادل للاتحاد (د:90+3)، لينتهي اللقاء بتعادل الأصفرين بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة 25 في المركز الرابع، فيما وصل النصر للنقطة 21 في المركز السابع.الرائد ينتصرعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، كسر الرائد سلسلة عدم الانتصار بعد 9 جولات، إثر فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، وجاء هدفا الرائد عن طريق آرنود دجوم من ركلة جزاء (د:22)، ومحمد السهلي (د:90+4)، ليحقق الرائد الفوز الرابع له في الدوري ويصل للنقطة 16 في المركز الـ12، فيما تلقى الفتح خسارته السابعة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ11.القادسية يجبر أبها على التعادلوفي عسير تقاسم فريقا أبها والقادسية نقاط اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما.شهد الشوط الأول بداية قوية للقادسية ورغم تمكنه من هز شباك أبها في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق خليفة الدوسري إلا أن الحكم عبدالله الحربي ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، لينهض صاحب الأرض فريق أبها ويحقق هدفين عن طريق صالح العمري (د: 20)، سعد بقير (د: 42)، وفي الشوط الثاني استعاد القادسية هيبته وأدرك التعادل عن طريق حسن العمري من ركلة جزاء (د: 50)، كاروليس اندريا (د: 59)، وتدخلت تقنية الفيديو مجدداً ليلغي الحكم هدفاً لأبها عن طريق كارلوس ستراندبيرج (د: 81) والذي أضاع بعدها ركلة جزاء تصدى لها بنجاح حارس القادسية فيصل المسرحي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل أبها للمركز السابع برصيد 21 ويحتل القادسية المركز التاسع برصيد 20 نقطة.