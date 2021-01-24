تقاسم فريقا أبها والقادسية نقاط اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في انطلاقة الجولة الخامسة عشرة والأخيرة للدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد الشوط الأول بداية قوية للقادسية ورغم تمكنه من هز شباك أبها في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق خليفة الدوسري إلا أن الحكم عبدالله الحربي ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، لينهض صاحب الأرض فريق أبها ويحقق هدفين عن طريق صالح العمري (د: 20)، سعد بقير (د: 42)، وفي الشوط الثاني استعاد القادسية هيبته وأدرك التعادل عن طريق حسن العمري من ركلة جزاء (د: 50)، كاروليس اندريا (د: 59)، وتدخلت تقنية الفيديو مجدداً ليلغي الحكم هدفاً لأبها عن طريق كارلوس ستراندبيرج (د: 81) والذي أضاع بعدها ركلة جزاء تصدى لها بنجاح حارس القادسية فيصل المسرحي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل أبها للمركز السابع برصيد 21 ويحتل القادسية المركز التاسع برصيد 20 نقطة.