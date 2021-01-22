شهدت الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إحراز الهدف رقم 300 وجاء عن طريق الفرنسي بافيتيمبي قوميز مهاجم الهلال في شباك التعاون؛ وهو الهدف الذي ساهم في كسر الهلال لحاجز التعادل الذي استمر لأربع جولات، كما شهدت الجولة مواصلة النصر لسلسلة انتصاراته؛ إذ حقق فوزه الرابع على التوالي.وتمكن مهاجمو الفرق من إحراز 23 هدفاً ليصل المجموع إلى 305 أهداف، وجاءت 50 هدفاً منها من ركلات الجزاء، ويتصدر قائمة الهدافين مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج برصيد 10 أهداف، يليه مهاجم الباطن فابيو ابرو برصيد 9 أهداف، ومن ثم الثنائي رومارينهو مهاجم الاتحاد وعمر السومة مهاجم الأهلي برصيد 8 أهداف لكل منهما.40 بطاقة صفراءوأشهر حكام هذه الجولة 40 بطاقة صفراء ليصل مجموع البطاقات الصفراء إلى 466 بطاقة، وسيغيب 12 لاعباً عن الجولة القادمة لتراكم البطاقات الصفراء، كما شهدت الجولة ظهور البطاقة الحمراء مرتين وفي لقاء واحد جمع ضمك والباطن ليصل مجموع البطاقات الحمراء في الدوري إلى 22 بطاقة، ويعد لاعب الاتفاق فيليب كيش أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات الصفراء؛ إذ وصل إلى 8 بطاقات، وبذلك سيغيب في الجولة القادمة أمام الأهلي للمرة الثانية لتراكم البطاقات الصفراء، وسيشهد لقاء الهلال والفيصلي غياب 3 لاعبين هم لوسيانو فيتو المحترف الهلالي، وثنائي الفيصلي محمد قاسم ورافائييل دا سيلفا، كما سيغيب القائد الاتحادي كريم الأحمدي عن لقاء فريقه أمام النصر، وسيفتقد التعاون لخدمات الثنائي سيدريك أميسي واياغو سانتوس أمام ضمك الذي سيخسر خدمات لاعبه إبراهيم النخلي الحاصل على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية، كما سيغيب لاعب العين امادو موتاري عن لقاء فريقه أمام الباطن الذي سيخسر خدمات لاعبه حسن الرغفاوي لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية، وسيشهد لقاء أبها والقادسية غياب الثنائي كريم عواضي محترف أبها ورايس ويليامز مدافع القادسية، فيما سيغيب جلال الداودي محترف الرائد عن لقاء فريقه أمام الفتح الذي سيفتقد ايضا خدمات لاعبه نواف بو شال.8 انتصارات للأهلي والهلالوشهدت هذه الجولة وصول فريق الهلال والأهلي للفوز رقم 8 كأكثر الفرق فوزاً، فيما تساوت 5 فرق في تحقيق أقل عدد من الانتصارات؛ وهي الفيصلي والباطن والرائد وضمك والعين؛ إذ حقق كل فريق 3 انتصارات فقط، فيما يعد الهلال أقل الفرق خسارة بلقاء وحيد، فيما يعد فريق العين أكثر الفرق خسارة بـ10 لقاءات، ويحتل فريقا الشباب والاتفاق صدارة أكثر الفرق إحرازاً للأهداف برصيد 23 هدفاً لكل منهما، فيما جاء هجوم التعاون أقل الفرق إحرازاً للأهداف برصيد 15 هدفاً فقط، وجاء فريق الهلال أقوى الفرق دفاعاً إذ لم تهتز شباكه سوى 8 مرات، فيما جاء العين أضعف الفرق دفاعاً إذ تلقت شباكه 28 هدفاً.اللعب النظيف للأهليويتصدر فريق الأهلي قائمة اللعب النظيف إذ لم يحصل لاعبوه سوى على 23 بطاقة صفراء متفوقاً على الهلال الذي يأتي ثانياً والنصر ثالثاً، فيما يعد فريق الفيصلي أكثر الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء؛ إذ تلقى لاعبوه 39 بطاقة صفراء، أما فريق الرائد فإنه يتصدر قائمة أكثر الفرق حصولاً على البطاقات الحمراء بواقع 4 بطاقات يليه كل من القادسية وضمك؛ إذ حصل كل منهما على 3 بطاقات حمراء.