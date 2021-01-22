شهدت جدة انطلاق البطولة التنشيطية الداخلية لتجهيز فريق السيدات للبطولات المحلية والعالمية في ملعب للسيدات بفندق بجدة، تمهيداً للانطلاق بشكل احترافي، حيث يسعى أول فريق تزلج للسيدات للوصول إلى المشاركات الخارجية بتكثيف الجرعات التدريبية والتأهيلية وصولا لفريق احترافي يشرّف المملكة ويحصد ميداليات عالمية. ويشارك الفريق السعودي النسائي بـ32 لاعبة للخوض في بطولات تنشيطية للوقوف على الجاهزية، وسط إشراف نخب إدارية وتدريبية سعودية في هذا المجال. ويتميز الفريق بوجود عدد من اللاعبات ذوات المهارة العالية، قادرات على تمثيل المملكة على مستوى احترافي. وأكد المنظمون أن دعم الرابطة السعودية للتزلج كان نقطة التحول التي قادها نحو العمل المؤسسي المحترف بإشراف نخب إدارية وتدريبية سعودية، عملت بكفاءة وتفان.وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عبدالمجيد المطيري، أن الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة يسعى لأن تكون المشاركة النسائية في رياضات الرول سكيت فاعلة وذات مردود فني عال على رياضة الرول سكيت والرياضة السعودية بشكل عام، إلا أن هذه الجهود ليست صعبة على الاتحاد نظرا للمستوى العالي من المهارة والاحترافية لدى ممارسات رياضة الرول سكيت بالسعودية، وتوقع أن تكون اللاعبة السعودية حاضرة على منصات التتويج في القريب العاجل بإذن الله، وذلك من خلال مشاركة الفريق السعودي للرول سكيت (سيدات) في دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٢٢ قوانزو- الصين.وأوضحت عضو الفريق هاجر محمد أنها تطمح لإيجاد موقع مخصص لممارسة التزلج بالرول، وتكون حاضنة لجميع المنافسات الكبرى، خاصة أنها رياضة ترفيهية لها قاعدتها وجماهيريتها الواسعة، وذكرت أن طموحاتها كبيرة بانتشار اللعبة في مناطق المملكة، حيث إن هذه التجربة جديرة بالممارسة، ولها فوائد كبيرة على المستوى اللياقي والمهاري والنفسي.بدورها، قالت مسؤولة اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة وإدارية الفريق الجوهرة منور، إنه تم إنشاء الفريق النسائي نهاية ٢٠١٨ كأول فريق نسائي بالمملكة متخصص في لعبة السكيت رول، وتأسس من خلال الرابطة السعودية للتزلج بإدارة زاهر عسيري ورائعة العطاس والمدرب عبدالعزيز القحطاني. وأفادت أنه بعد تكوين الفريق النسائي تم إنشاء أول منتخب نسائي لرياضة السكيت رول، ويستعد الفريق حالياً لتمثيل المملكة في البطولات الخارجية، ونظمت الرابطة السعودية أكثر من ٦ بطولات محلية للسيدات تحت رعاية وإشراف الاتحاد السعودي للرياضة، ويتضمن الفريق حالياً ٣٢ لاعبة تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ سنة إلى ٣٥ سنة.وزادت بالقول: تم تأسيس أكاديمية للسيدات الراغبات في تعلم رياضة السكيت رول لزيادة نسبة ممارسي هذه الرياضة، يندرج تحت الفريق النسائي عدد من الفئات المختلفة مثل سباقات السرعة والماراثونات، فئة الأقماع «الكونز»، وفئة الرول بول، فئة الفوتنس «كرة قدم بالتزلج» فئة الكلاسيك والباتل «تحدي فردي احترافي». وقال رئيس الرابطة زاهر عسيري، إن دور الرابطة هو تنمية المواهب في التزلج بشكل عام وتأسيس فرق ومنتخب قادر على المنافسة والمشاركة عالمياً، كما تساهم الرابطة في عمل الدورات وورش العمل التثقيفية وعمل البطولات المحلية بجميع فئات التزلج لزيادة نسبة ممارسي هذه الرياضة. وبين أن فريق السيدات للتزلج على العجلات يعتبر الأول في المملكة، وهي مهمة تتطلب تقديم الفريق بالبعد الأكاديمي والتثقيفي وإيجاد مناخ متميز وبيئة ممارسة احترافية للتطوير والانتقال إلى مراحل متقدمة من التنافس الدولي والعالمي.وكان رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، كشف في زيارته الأسبوع الماضي عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم دعم العمل الذي يقوم به الاتحاد السعودي، من أجل ضمان مستقبل مشرق لكرة القدم النسائية بالسعودية.