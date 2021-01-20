بعث حارس الهلال الاطمئنان للجماهير الهلالية قبل لقاء اليوم أمام التعاون، بعد تألقه الكبير في مباراة «الكلاسيكو» الماضية أمام الأهلي، حيث لفت الانتباه بما قدمه من مستوى فني كبير، وتصديه لضربة الجزاء التي نفذها لاعب الأهلي عمر السومة، رغم غيابه أكثر من شهر بسبب الإصابة. وتعول الجماهير الهلالية على الحارس المتألق عبدالله المعيوف بإعادة الثقة للفريق اليوم، وكسر حاجز التعادلات التي صاحبت الفريق خلال الجولات الأربع السابقة أمام الشباب والاتحاد والباطن والأهلي، التي أثرت على الفريق نقطياً، ما جعل الأندية المنافسة تقترب منه وتزاحمه على الصدارة.