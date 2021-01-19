أثار الإنذار الرابع الذي حصل عليه قائد فريق الاتحاد كريم الأحمدي في مباراة العين أمس (الثلاثاء)، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من قبل حكم اللقاء محمد القرني غضب الأحمدي، الذي سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر يوم (الأحد) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في ختام مباريات الدور الأول في بطولة الدوري.هذا وشوهد غضب الأحمدي من حصوله على الإنذار الرابع أثناء استبداله من قبل المدرب كاريلي في منتصف الشوط الثاني وغيابه عن مباراة النصر القادمة، والتي تشكل أهمية للعميد ولكابتن النمور الذي كان يمني النفس في التواجد في اللقاء المرتقب.