تسحب عند الساعة 6:00 مساء اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل، بمشاركة 6 أندية، هي بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، والأهلي المصري (بطل أفريقيا)، وأولسان الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتيغري أونال المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)، إضافة إلى بطل الدوري القطري، نادي الدحيل، وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم تتحدد هويته بعد، إذ سيخوض قطبا الكرة البرازيلية، بالميراس وسانتوس نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 30 يناير الجاري، لتحديد ممثل قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية.وكان «الفيفا»، أجرى بعض التعديلات على البطولة، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بسبب الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في البلاد جراء جائحة فايروس كورونا المستجد، وستقام المباراة الأولى من البطولة يوم 4 فبراير بدلاً من 1 فبراير، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من الشهر نفسه، كما قرر الاتحاد الدولي للعبة إقامة البطولة على ملعبين فقط، المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدولي الذي كان مقرراً أن يستضيف مباراتين.