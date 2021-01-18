عقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الدوري الثاني مع عدد من المحللين التحكيميين في القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام بحضور رئيس اللجنة الإسباني فيرناندو تريساكو، ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة 5 محللين هم عمر المهنا، وعبدالرحمن الزيد، وسعد الكثيري، ومطرف القحطاني، ومعجب الدوسري.وأكد تريساكو خلال الاجتماع حرصه على التواصل الدائم بين لجنة الحكام وجميع عناصر كرة القدم سواء بالأندية أو مع منسوبي الإعلام.وشهد الاجتماع استعراض مدير دائرة الحكام مانويل نافارو بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR مع تطبيق عملي على آلية عمل التقنية وفقًا لقانون كرة القدم الصادر من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب). وقدم مدير تقنية الفيديو بالاتحاد السعودي ماهر شنار شرحًا مفصلًا لطرق وضع خطوط التسلل (كروس هير) وفق بروتوكول التقنية، وشرح آلية التواصل بين المشغلين للتقنية والحكم الفار VAR أو مساعد الفار AVAR وذلك وفق البروتوكول المعتمد.وأكد الإسباني تيرساكو أن اللجنة حريصة على العمل الجماعي مع المهتمين بكرة القدم والالتقاء بهم سعيًا لبناء جسور التعاون والثقة والشفافية كون النجاح مطلبا للجميع، مبينًا أن اللجنة حريصة على توضيح آلية عمل اللجنة والتقنية بصورة أوضح والاستماع لكافة الآراء والاستفسارات دون المساس بحرية النقد التي تسعد بها اللجنة بكل صدر رحب.يذكر أن الاجتماع هو الثاني مع المحللين التحكيميين، إذ عُقد الاجتماع الأول بتاريخ 26 فبراير 2020 والذي يأتي ضمن إستراتيجية اللجنة للتواصل مع كافة عناصر اللعبة من أجهزة فنية وإداريين ورؤساء أندية ومنسوبي الإعلام من أجل شرح وبيان كافة الجوانب المتعلقة بعمل اللجنة وجهودها من أجل تطوير الحكم السعودي بما يصب في النهاية في صالح الكرة السعودية.