أكد مصدر مطلع لـ«عكاظ» عدم صحة الأنباء الإعلامية التي أشارت إلى فتح باب المفاوضات بين نادي النصر من جهة والخطوط القطرية للطيران من جهة أخرى لرعاية النصر، مؤكدا أن ما ذكر شائعات لا يعلمون أهدافها. وأضاف: النصر لا يزال مرتبطا بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، وخلال الفترة القادمة ستتضح كثير من الأمور بشأن تعاقدات النصر مع عدد من الشركات الاستثمارية لزيادة مداخيل النادي.من جهة أخرى، لا تنوي إدارة النصر إضافة لاعبين محليين أو أجانب خلال الميركاتو الشتوي لعدم استخراجها شهادة الكفاءة المالية التي أقرتها لجنة الاحتراف شرطا أساسيا للتسجيل، إذ فضلت تسديد المستحقات المالية المقدرة بـ76 مليون ريال وبحث حاجات الفريق نهاية الموسم الرياضي الحالي.من جانبه، سيصل المغربي عبدالرزاق حمدالله الأسبوع القادم قبل مباراة النصر والاتحاد يوم الإثنين القادم، والتي ستقام في جدة، ولن يتمكن من المشاركة في الكلاسيكو، إذ سيتم تجهيزه للقاء السوبر السعودي يوم السبت بعد القادم أمام الهلال، بعد أن ينهي تأهيله الطبي في المغرب من الإصابة التي يعاني منها.