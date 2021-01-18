وجه رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة الدعوة لرؤساء الأهلي السابقين الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي والأستاذ أحمد عيد والأستاذ أحمد المرزوقي والأستاذ مساعد الزويهري والأستاذ عبدالله بترجي، وذلك لحضور مران الفريق مساء اليوم تحضيراً للقاء أبها ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويهدف عبدالإله مؤمنة من دعوة رؤساء الأهلي السابقين، إلى البحث عن الدعم المعنوي اللازم للفريق في المرحلة الحالية وإعادة رجالات الأهلي للاقتراب من ناديهم.