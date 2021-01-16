أكد الإسباني فيرناندو تيرساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، صحة قرار الحكم ماجد الشمراني، بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس وانتهى بالتعادل السلبي، في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وشهدت الثواني الأخيرة من المواجهة احتكاك مهاجم الهلال صالح الشهري مع لاعب الأهلي، فيجسا، داخل منطقة جزاء الأهلي ليتجه حكم المباراة ماجد الشمراني لمشاهدة اللقطة عبر تقنية VAR قبل أن يأمر باستمرار اللعب ما أثار جدلاً واسعاً، إذ احتج الهلاليون كثيراً بعد صافرة النهاية.



وأيد رئيس لجنة الحكام صحة قرار الحكم، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر «يجب أن نعتبر أن ركلة الجزاء أعلى عقوبة في كرة القدم وتعطي ميزة كبيرة للفريق، لذلك يجب أن يكون الحكم متأكدًا بنسبة 100% قبل اتخاذ هذا القرار».



وتابع: هذا الوضع ليس أسود أو أبيض. يمكننا أن نرى في الفيديو أن اللاعبين يرتكبان الخطأ، المدافع الذي يحاول لعب الكرة، يركل قدم المهاجم بطريقة غير مبالية، مشيراً إلى أن المهاجم لم يحاول لعب الكرة فقط بل بحث عن ملامسة المدافع، ودفع المدافع بركبته وفخذه، وأيضاً ركل قدم المدافع.



وأكد تيرساكو أنه تمت منافشة كبار مدربي الحكام في الفيفا والاتحاد الآسيوي، وتم الاتفاق على أن أفضل قرار هنا هو اللعب على القانون دون عقوبة.