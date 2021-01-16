كانت الجياد «أبو لاح» للشريف هزاع العبدلي، «ايس دانسنج» لأبناء فيحان المنديل، «غابطة» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و«البذالي» للأمير فيصل بن خالد المنتصرة في الأمسية الأولى من النسخة السادسة لمهرجان كؤوس الملوك، مساء اليوم على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادية، وذلك ضمن الجولة 45 من موسم سباقات نادي الخيل للعام 2021.«أبو لاح» بطل الأمهاروبرهن مهر الثلاث سنوات «أبو لاح» للشريف هزاع العبدلي على علو كعبه، وارتفاع حظوظه بكأس المؤسس بالمستوى المميز في شوط كأس الملك عبدالله (الفئة الاولى) تحت قيادة نجم الأمسية الأولى من مهرجان الملوك الخيال المخضرم «راموس» والذي انطلق بحصانه على رأس الخيل وظل في الصدارة حتى خط النهاية منهياً السباق بفارق 3 أطوال تقريباً ومحرزاً الفوز الرابع في مشواره السباقي قاطعاً مسافة 1600 متر، في «1:39:61 دقيقة»، وجاء «كحيلان الخيل» ثانياً، و«العرق الأبتر» ثالثاً، حيث سلم الأمير متعب بن عبدالله الكأس لمالك «أبولاح» الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، كما سلم جائزة المدرب لشالح العضياني، وجائزة الخيال لـ«راموس» والوشاح للمهر البطل. وبذلك يُبقي إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي الكأس في خزانته للعام الثاني على التوالي.كأس سلطان ثالثة للمنديلللمرة الثالثة على التوالي احتفظ أبناء المدرب فيحان المنديل بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس المستوردة، عن طريق الفرس البطلة «إيس دانسنج» التي كانت هذ المساء في أحسن حالاتها الفنية لتحافظ على هذه الكأس في رصيدها للمرة الثانية تحت قيادة الخيال «اليكسس مورينو»، الذي استثمر جيداً جهد الفرس «صن ست فلاش» في تهيئة السباق له وتقدم إلى الصدارة في أخر 400 متر من السباق البالغ مسافة 2000 متر، وقطعتها «إيس دانسينج» بزمن «2:07:51 دقيقة»، وبفارق رقبة عن الفرس «تمرير»، وحلت ثالثاً الفرس «صن هات» حيث كانت النهاية مثيرة بين الأفراس الثلاث، وقد توج الأمين العام لمؤسسة الأمير سلطان الخيرية الأمير فيصل بن سلطان الفائزين بكأس هذا العام، وللمدرب نايف المنديل جائزة المدرب والسوط للخيال «مورينو»، والوشاح للفرس البطلة.«غابطة» وكأس بدروظهرت فرس الست سنوات «غابطة» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أحسن حالاتها الفنية تحت قيادة الخيال محمد الدهام، الذي طار بثاني كؤوس المهرجان إلى الإسطبل الأبيض في الجزء الأخير من السباق الذي جمع أفراس 4 سنوات فأكثر، حيث نجح المدرب القدير سعود بن رزيق في تعزيز رصيد الأبيض بكأس الأمير بدر، والتي جمعت نخبة أفراس الإنتاج المحلي وهو الفوز الثاني للفرس في غضون أسبوعين، وحلت «أمسياتي» في المركز الثاني، وفي المركز الثالث «متوارية»، وعقب السباق تسلم سمو الأمير متعب بن عبدالله من الأمير عبدالله بن خالد بن بندر الكأس، كما سلم جائزة المدرب لسعود بن رزيق، والسوط الذهبي للخيال محمد الدهام، والوشاح للفرس الفائزة. قطعت «غابطة» مسافة السباق البالغة 1800 متر في «1:52:61 دقيقة».«البذالي أول الفائزين»وكان حصان الـ 4 سنوات «البذالي» للأمير فيصل بن خالد قد كتب اسمه في سجل الخيل الفائزة بالجوائز الكبرى (الفئة الثانية)، بافتتاح جوائز المهرجان في نسخته السادسة بكأس الأمير نايف على مسافة 1600متر تحت قيادة الخيال المخضرم «وجبرتو راموس» الذي استفاد كثيراً من جهد الحصان «مرتجح» في تهيئة السباق والذي أنهاهُ «البذالي» العائد بعد غيبة بزمن «1:38:31 دقيقة» وبفارق ثلاثة أطوال تقريباً عن زميله «بن دحيم» الذي حل ثانياً، في حين كانت مهمته اقتناص الفوز في حال تعثر «البذالي»، فيما وصل ثالثاً «أبوشيبة» وقد توج أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الكأس لمالك الحصان الفائز الأمير فيصل بن خالد، وجائزة المدرب للمدرب فهد سعد والسوط للخيال «وجبرتو راموس»، كما سلم الوشاح الخاص بالجواد.