واصل فريق النصر صحوته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء بداية قوية من الفريقين إذ أحرز مدافع النصر مايكون هدفاً في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة وبعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاؤه من قبل الحكم محمد الهويش بحجة التسلل، وفي الدقيقة العاشرة احتسب الحكم الهويش ركلة جزاء للرائد بعد العودة مرة أخرى لتقنية الفيديو ولكن أضاعها المحترف نيمانيا نيكوليتش، وفي الشوط الثاني تمكن البديل عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر من إحراز هدف اللقاء الوحيد (د: 83)، وبهذه النتيجة يحقق النصر خامس انتصاراته ويقفز للمركز العاشر برصيد 17 نقطة، متفوقاً على الفتح بفارق الأهداف، فيما تلقى الرائد خسارته السادسة في الدوري ليتجمد رصيده عند النقطة 13 وفي المركز الرابع عشر.