خرج فريقا ضمك وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الوحدة نايف كريري قبيل نهاية الشوط الأول ولم يستفد ضمك من النقص العددي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وبهذه النتيجة يفقد ضمك فرصة الهروب من المركز السادس عشر والأخير ليبقى فيه برصيد 9 نقاط، فيما فرط الوحدة في الاستفادة من تعثر منافسيه ليحتل المركز السابع برصيد 20 نقطة خلف أبها بفارق الأهداف.