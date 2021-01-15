يعيش فريقا الأهلي والهلال أياماً فنية «مش حلوة» من خلال نتائجهما ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعتبر مواجهتهما اليوم «مصالحة» مع جماهيرهما، بعدما تعثر الزعيم بالجولة الماضية أمام الباطن بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أما الأهلي الذي وقع في فخ القادسية وخسر النتيجة بثلاثية مقابل هدف جعلته يفقد التربع على صدارة الدوري، يعيش دوامة الحزن.الشارع الرياضي وصف حال طرفي الكلاسيكو اليوم بـ«الجريحين»، ففي حال فوز الأهلي سيجعله يصل إلى النقطة 25 وبذلك يتساوى مع الزعيم، أما فوز الأخير يجعله محافظاً على صدارة الدوري برصيد 28، إذاً الـ«22 لاعباً» مطالبون بالقتال داخل المستطيل الأخضر لتحقيق الفوز ومصالحة مدرج كل نادٍ على حساب الآخر، وإعادة المياه لمجاريها بين اللاعبين والجماهير الغاضبة التي لن تتحمل خسارة جديدة وفقدان نقاط مقبلة.